Saint-Germain-de-Pasquier, la plus petite mairie de France

C'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. À Saint-Germain-de-Pasquier, c'est toujours un plaisir pour les habitants d'aller voter. Avec seulement huit mètres carrés, il s'agit de la plus petite mairie du pays où siègent onze membres du conseil municipal. Isoloir, meubles d'angle et strapontin, il a fallu faire des aménagements. Cet hôtel de ville pas comme les autres fait la fierté du village.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.