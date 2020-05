Second tour des municipales : quelles sont les mesures de sécurité sanitaire annoncées par le gouvernement ?

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin. En tout, près d'un tiers des électeurs sont concernés. Le gouvernement a décidé de mettre en place de plus en plus de mesures afin de rassurer la population. Pour éviter l'abstention, l'exécutif a déclaré qu'il faciliterait le recours aux procurations. Par contre, le vote électronique et celui par correspondance ne sont pas envisagés. Quelles sont les autres mesures annoncées ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.