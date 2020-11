Sécurité globale : Darmanin revoit sa copie

Le projet de loi de sécurité globale porté par la majorité englobait toute une série de mesures sécuritaires. Mais à cause de l'article 24, qui concerne l'encadrement de la diffusion d'images des policiers et gendarmes, l'exécutif a dû le revoir. Celui-ci a fait notamment polémique. Le texte a été essentiellement contesté par les syndicats de journalistes, les défenseurs des droits et l'ONU. S'il était voté, il restreindrait la possibilité de diffuser ou de tourner des vidéos des forces de l'ordre pendant les manifestations, créant ainsi un nouveau délit. Après la réunion d'urgence de jeudi dernier avec Jean Castex et Gérald Darmanin, qu'a communiqué Matignon au final ?