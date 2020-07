Sécurité : le gouvernement à l'offensive

Le Premier ministre s'est déplacé à Nice en compagnie des ministres de la Justice et de l'Intérieur hier. Les mesures pour lutter contre l'insécurité ont notamment été bien accueillies à droite. Le même jour, Gérald Darmanin avait choisi dans une interview donnée au Figaro le mot "ensauvagement" d'une partie de la société. "Le gouvernement a de toute évidence acté un virage sécuritaire", affirme Éric Decouty. "En mettant la sécurité au premier rang de leur priorité, le gouvernement a délibérément voulu occuper le terrain qui est traditionnellement celui de la droite et de l'extrême droite", a-t-il poursuivi.



Ce dimanche 26 juillet 2020, Éric Decouty, dans sa chronique "L'opinion", nous parle du déplacement hier du Premier ministre et des ministres de la Justice et de l'Intérieur à Nice. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/07/2020 présentée par Justine Corbillon, sur LCI.