Seine-Maritime : la ville d'Étretat victime de son succès

Pour la maire d'Étretat, ces falaises sont à la fois une bénédiction, et un casse-tête permanent. Il y a quelques fois de l'agressivité entre les touristes et les quelque 1 400 habitants. L'hiver, la plupart des volets sont fermés. À Étretat, il y a en effet plus de résidences secondaires que d'habitations principales. Résultat, les prix de l'immobilier ont grimpé de 30% en cinq ans. Pour les familles, il est de plus en plus difficile de se loger.



