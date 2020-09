Sénat : La droite renforce son contre-pouvoir

Selon Julien Arnaud, "aujourd'hui, le Sénat est plus actif que jamais, il est toujours en mouvement". C'est en effet une version assumée et revendiquée par les sénateurs. Le Sénat n'est pas une opposition stérile, car il ne dit jamais "non" par idéologie et ne dit jamais "oui" par discipline de groupe, c'est un vrai contre-pouvoir. C'était notamment le cas lors de l'affaire Benalla, la gestion de la Covid ou encore lors des missions d'information sur la radicalisation. La reconquête de la droite pourrait-elle venir du Sénat pour 2022 ?



Ce lundi 28 septembre 2020, Julien Arnaud, dans sa chronique "Les coulisses de la politique", parle du renforcement de la droite et du Sénat, qui serait un vrai contre-pouvoir pour l'exécutif. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.