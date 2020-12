Séparatisme, sécurité : Darmanin entre deux feux

On peut dire que Gérald Darmanin est indispensable à Emmanuel Macron. On pense tous qu'il a été fragilisé par la polémique sur l'article 24 du projet de loi de Sécurité globale, mais au final, il a toujours été et est toujours au cœur du dispositif. D'ailleurs, dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur était omniprésent par ses tweets lors des manifestations qui ont eu lieu à Paris. En outre, la loi sur les séparatismes arrive en Conseil des ministres ce mercredi. Et une fois encore, on voit Gérald Darmanin en première ligne de ce texte.