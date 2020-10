Séparatismes : Macron l'équilibriste ?

Ce vendredi, Emmanuel Macron prononcera un discours très attendu sur les séparatismes. Selon l'Élysée, c'est l'aboutissement de près de deux ans de travail piloté par le président lui-même. Alors qu'un certain nombre de mesures ne sont pas encore arbitrées, cinq grands axes ont déjà été retenus à savoir : la neutralité des services publics, le contrôle des associations subventionnées, l'interdiction des pratiques "dégradantes", la petite enfance et la laïcité. Pourquoi l'exécutif prend-il soin de parler des séparatismes et non du séparatisme ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Les Mureaux pour présenter ce projet ?



