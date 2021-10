VIDÉO - Jean-Michel Blanquer réagit au phénomène "Squid Game" : "Ne laissez pas les enfants seuls devant les écrans"

"Il est évident qu'il y a la responsabilité des plateformes (...) si on parle de Squid Game, on a vu que c'est normalement interdit aux moins de 16 ans, peut-être faut-il envisager des mesures sui permettent un contrôle parental pour de vrai sur de tels sujets", a-t-il notamment suggéré. Et d'insister : "C'est quelque chose que j'ai abordé avec les plateformes de réseaux sociaux ces derniers temps puisqu'un enfant n'est pas censé aller sur un réseau social avant 13 ans ; pour autant ils le font et donc il faut maintenant responsabiliser les plateformes".

"Il y a bien entendu la responsabilité des parents, on arrivera à rien si on n'a pas un engagement des parents à vérifier davantage ce qu'il se passe", a-t-il en outre expliqué, avant d'évoquer par ailleurs "l'éducation aux médias" qui consiste à "prévenir les enfants des dangers qui les guettent".