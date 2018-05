VIDÉO - "Shopping des migrants" : la ministre des Affaires européennes déclenche un tollé

Si la ministre a reconnu à demi-mot que la procédure était inopérante, elle s’est agacée du comportement des migrants. "Lorsque l’on arrive du Sud-Soudan, on peut faire du shopping de l’asile et trouver qu’on est mieux en Suède qu’en Italie mais enfin tout de même...", laissant entendre ainsi qu’ils étaient bel et bien responsables.

Et d’ajouter. "Je ne voudrais pas qu’on puisse considérer que l’Italie n’est pas un pays où on peut demander l’asile." Réactions en chaîne à gauche dans le Sénat, en commençant par Esther Benbassa qui s’est indignée de l’utilisation du mot "shopping". Plus tard sur twitter, d’autres lui ont emboîté le pas.