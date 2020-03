Sibeth Ndiaye : "Édouard Philippe est en tête au Havre malgré tout ce qu'on a pu dire"

Avec 43% des voix, le Premier ministre Édouard Philippe est tête au premier tour des élections municipales au Havre ce dimanche soir. Pour Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, "Édouard Philippe est aujourd'hui en tête au Havre malgré tout ce qu'on a pu dire". Elle explique par la suite que "cela ne présage en rien de ce que serait le second tour" et qu'"il faudra continuer à faire campagne pour lui".



