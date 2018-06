VIDÉO – Quand Simone Veil défaisait son chignon pour Dechavanne

Depuis 1974 et son apparition pour défendre la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, Simone Veil était devenue un visage familier des Français. Et avec elle, son célèbre chignon qu'elle arborait en toute occasion. Une coiffure emblématique qui l'accompagnait depuis ses premiers pas politiques, raconte-t-elle en 1986 à Christophe Dechavanne qui l'accueille dans son émission "Toutes folles de lui". Ce soir-là, l'animateur va lui demander un geste fou : le défaire.





"Votre mari dit de vous : 'On ne la force jamais à dire ce qu'elle ne veut pas dire, et pas davantage à faire ce qu'elle ne veut pas faire'", lui lance Dechavanne avant de lui demander de retirer son chignon. Et Simone Veil de s'exécuter dans cet instant "séduction" de l'émission.