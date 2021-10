Sommet Afrique-France : Emmanuel Macron veut que la France assume "sa part d'africanité"

"Nous tous dans cette salle, n'avons pas choisi notre histoire et notre géographie". "Nous sommes les héritiers de tout cela", a développé le président, en appelant plutôt à choisir "comment bâtir l'avenir". "Un pays comme la France a un devoir de répondre aux demandes de la jeunesse africaine", a encore dit Emmanuel Macron, estimant que ce sommet d'un nouveau type illustre une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Il est fait aussi pour "toutes nos diasporas, les Français et Françaises binationaux qui font vivre cette relation".

Le chef de l'État prône une autre relation entre la France et l'Afrique, mais est régulièrement interpellé sur le passé colonial. "L'Afrique est mariée avec la France, un mariage forcé depuis plus de 500 ans", lui a ainsi lancé une artiste africaine dans la matinée. Ce à quoi le chef de l'État a répondu : "Si on reste dans le face-à-face ou le dos à dos, on n'avancera jamais."