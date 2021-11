Sur LCI, Renaud Muselier annonce qu'il quitte le parti Les Républicains

"Je ne m'y retrouve pas dans cette dérive vers l'extrême droite. Ce n'est pas un coup de tête. Je suis malheureux parce que c'est la fin d'une belle histoire. J'étais avec Chirac au conseil de sécurité, j'étais ministre (...) Je dois beaucoup et j'ai beaucoup apporté à ma famille politique", confie-t-il face à Elizabeth Martichoux.

Mardi, Renaud Muselier avait apporté sa voix, dans une interview au Parisien, en faveur de Xavier Bertrand, estimant qu'il était le temps de lutter contre certains membres des LR trop proches des idées d'Eric Zemmour. Dans le viseur : Eric Ciotti, représentant de l'aile dure des Républicains et candidat lui aussi à la primaire de la droite. Mais au nom de son "amitié" pour son concurrent direct, Xavier Bertrand a refusé son soutien.

"Quand on me dit, il ne faut pas toucher Eric Ciotti... ce n'est pas possible. Il y a une ligne infranchissable et aujourd'hui, on franchit la ligne d'un côté comme de l'autre sans que personne ne dise rien", fustige Renaud Muselier.

Avant de prendre sa décision, le président du Paca a prévenu Christian Jacob de son départ du parti. "Il m'a dit qu'on se reverra plus tard. Il sait très bien que notre famille politique est en très grand danger en ce moment", plante l'élu.