Syndicats : le pari réussi

Après une première opération réussie jeudi dernier, mardi s'annonce encore comme une journée de forte mobilisation pour les syndicats. Notons que dans l'intervalle, les grèves se poursuivent dans les transports ferroviaires. Face à l'urgence de la situation, le Premier ministre a réagi avec habileté vendredi. Tout en admettant que les opposants à la réforme des retraites avaient des arguments légitimes, Edouard Philippe n'a pas cédé à ses principes. À découvrir également : les policiers, partagés entre grogne et désespoir, et Macron sur le front international.



Ce samedi 7 décembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous présente les moments forts de cette semaine en politique, à l'instar de la grève contre la réforme des retraites et la grogne des policiers. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.