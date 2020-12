T-shirt à son effigie et partie de foot torse nu : VGE, un Kennedy à la française

Résolument moderne, il change la photo officielle du président. Plus d'habits ni de décoration mais un simple costume et une cravate sur fond de drapeau tricolore. La télévision qu'il utilise et maîtrise parfaitement lui permet de faire évoluer la parole présidentielle. Sur sa dernière apparition à la télévision en tant que président en 1981, il confie qu'il a préparé soigneusement cet instant. Valéry Giscard d'Estaing aura presque tout maîtrisé dans sa communication, sauf sa sortie. Et pourtant, c'est l'image de cette chaise vide qu'on revoit partout dans beaucoup d'émissions.