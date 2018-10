VIDÉO - "Ta mère mérite mieux que ça" : quand Macron sermonne un ancien braqueur

En visite samedi Saint-Martin, Emmanuel Macron s'est offert un très long bain de foule à Quartier d'Orléans, l'un des plus pauvres de l’île. Au contact d'une population souvent impatiente et en colère, un an après le passage d'Irma, il a, durant cinq heures et malgré la pluie, discuté avec la population, serré des mains, embrassé les enfants, fait des selfies et a rendu visite à quatre familles en HLM, perturbant quelque peu son service d'ordre.





Plusieurs centaines de personnes l'ont accompagné entre les immeubles, le remerciant d'avoir tenu sa promesse de revenir un an après son premier déplacement, juste après le passage de l'ouragan dévastateur qui a fait 11 morts en septembre 2017. Chacun souhaitait lui raconter son histoire, mais surtout lui faire part de ses récriminations concernant une reconstruction jugée trop lente.





"Rien ne va", "rien n'a changé", lui ont confié beaucoup d'interlocuteurs. Une habitante lui révèle qu'il a fallu sa venue pour que le quartier soit nettoyé et les trottoirs repeints. Le maire confirme, un peu gêné. Roselyne Denis, mère de famille particulièrement remontée, échange avec lui pendant 40 minutes, dénonçant notamment l'utilisation d'anciens Algecos qui servaient de toilettes aux gendarmes, pour en faire des classes temporaires, alors que la préfecture a dans le même temps des modulaires tout neufs. Un échange au cours duquel les oreilles du président du conseil territorial de Saint-Martin, Daniel Gibbs, ont sifflé.