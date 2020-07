Taxe européenne sur le plastique non recyclé : qui va mettre la main à la poche ?

Mardi, après d'interminables négociations, les "Vingt-Sept" ont trouvé un accord pour un plan de relance européen afin de faire face à la grave crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Pour doter l'Union européenne de nouvelles sources de revenus, de nouvelles taxes vont être mises en place dans les mois à venir, comme la taxe européenne sur les emballages en plastique non recyclés.

Dès le 1er janvier 2021, les Etats membres devront s'acquitter d'une note salée, calculée sur le poids de leurs déchets d'emballages plastiques non recyclés, "sur la base d'un taux d'appel de 0,80 euro par kilogramme", selon le document officiel du Conseil européen, soit 800 euros par tonne de plastique non recyclable. A titre de comparaison, l’éco-contribution qui finance le recyclage en France est de 350 euros par tonne. La facture sera lourde car 70% des plastiques ne sont pas recyclés dans l'Hexagone. Les professionnels évaluent le montant de sa contribution à 1,2 milliard d’euros par an, le plus élevé après l'Allemagne.