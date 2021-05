Terrasses : la campagne déconfinée

Mercredi, des terrasses, des commerces et des lieux de culture ont entamé leur réouverture. Cet événement a donné un coup d'accélérateur à la campagne des régionales. Tous les candidats ont effectivement salué ce retour à la vie normale. Chacun y est allé de son tweet et a publié des photos prenant des cafés ou des boissons en terrasse. Même si les régionales ne sont pas encore passées, la macronie, elle, va plus loin. Emmanuel Macron projette de retourner sur le terrain. Il va effectivement accompagner la réouverture des commerces et s'immerger sur le terrain pour peut-être préparer les élections de 2022. Quels sont les nouveaux chantiers du président ? Quid des élections de 2022 ?