Terrorisme : les obstacles juridiques

Jean Castex a rendu tout le monde perplexe vendredi dans son discours concernant le conseil de sécurité. Olivier Mazerolle a qualifié les annonces du Premier ministre de "timides" et d'"imprécises". Le gouvernement envisage en effet d'élaborer une loi pour lutter contre le terrorisme mais, il y a quelques obstacles. Le principal reste le fait que l'exécutif agit sous la surveillance de plusieurs cours et tribunaux chargés de vérifier que les lois respectent la Constitution et les traités signés par le pays. On comprend alors que dans ces conditions, il faille réfléchir avant d'agir. S'attaquer à la propagation de la propagande djihadiste dans certains quartiers ne sera donc pas facile.



Ce samedi 24 octobre 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des obstacles rencontrés par le gouvernement dans l'élaboration d'une loi pour lutter contre le terrorisme. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 24/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.