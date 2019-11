Thierry Breton : enfin un succès européen pour Macron

résenté par Emmanuel Macron, Thierry Breton a été reçu par les députés européens pour être le commissaire européen au marché unique et au numérique. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances et ex-PDG d'Atos a passé l'épreuve haut la main. En effet, avant même d'avoir la certitude d'être reçu à ce poste, il a quitté toutes ses fonctions et a vendu l'ensemble de ses actions. Par ailleurs, il a promis de ne pas traiter lui-même les dossiers qui toucheraient des sociétés qu'il a déjà dirigées. Découvrez également la saison des couacs du gouvernement. Le casse-tête sur l'avenir des djihadistes prisonniers au Moyen-Orient. Enfin, le paradoxe allemand qui abandonne le nucléaire mais pas le charbon.





Ce samedi 16 novembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous parle de l'approbation des eurodéputés pour que Thierry Breton devienne commissaire européen au marché unique et au numérique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.