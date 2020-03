Thierry Mariani : "Les élections ne peuvent pas se dérouler jusqu'à leur terme dans un tel climat"

Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, son parti souhaite "le report du second tour". Il a expliqué sur notre plateau que "la situation sanitaire est ce qui inquiète les Français" et que "les élections ne peuvent pas se dérouler jusqu'à leur terme dans un tel climat". Toujours au sujet de la suppression du second tour des élections municipales, il estime que la décision doit être prise "le plus vite possible".



