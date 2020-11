TikTok : les ministres parlent aux jeunes

Une vidéo de Marlène Shiappa crée la polémique. On y voit la ministre déléguée en charge de la citoyenneté annoncer avec tambour et trompette son arrivée sur l'application de partage de vidéos TikTok. Cela a suscité des critiques et des moqueries. Toutefois, si Marlène Shiappa se trouve sur cette plateforme, c'est parce qu'elle a signé un partenariat avec TikTok. Le but étant de promouvoir la plateforme de signalement du gouvernement sur les violences sexuelles et sexistes. Cette initiative vise aussi à sensibiliser les jeunes en allant les chercher sur ce réseau social qui compte cinq millions d'actifs. Comment interpréter cette stratégie ? Qui sont les politiques présents sur les réseaux sociaux ? Les jeunes sont-ils réceptifs sur ces plateformes ?