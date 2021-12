Troisième "non" à l'indépendance : l'avenir en suspens de la Nouvelle-Calédonie

Ce troisième référendum et le dernier d'une consultation sur l'indépendance qui aura duré plus de 20 ans. Désormais, une nouvelle étape peut s'engager. Il faudra définir un nouveau statut pour l'archipel. Alors quelle autonomie lui sera accordée ? Faut-il donner de nouvelles compétences en matière économique et sociale ? Les discussions vont durer un an et demi.