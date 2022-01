Troisième protocole en une semaine à l’école : le gouvernement navigue à vue

Après une semaine de rentrée scolaire, on en est déjà au troisième protocole sanitaire dans les classes. Le gouvernement donne l'impression qu'il navigue à vue pour désamorcer les grèves et manifestations prévues jeudi. Et il appelle cela s'adapter. Il s'adapte ainsi aux circonstances qui évoluent, il s'adapte aux critiques et cela se fait parfois dans la douleur.