VIDÉO - "Tu m'appelles Monsieur le Président " : Emmanuel Macron recadre sèchement un jeune qui l'avait appelé "Manu"

Emmanuel Macron s'est montré très agacé par cette familiarité. "Non, non", a-t-il rétorqué, alors que le jeune homme semblait déjà rétropédaler avec un "désolé, monsieur le Président".





"Voilà", a repris le chef de l'Etat. "Tu es là dans une cérémonie officielle. Tu te comportes comme il faut." "Oui", a encore acquiescé le jeune homme, visiblement déstabilisé par sa propre effronterie.





"Tu peux faire l'imbécile", a insisté Emmanuel Macron. "Mais aujourd'hui, c'est la 'Marseillaise' et le 'Chant des Partisans'. Tu m'appelles Monsieur le président de la République, ou Monsieur". Et de conclure : "Tu fais les choses dans le bon ordre. Si un jour tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même". Alors que le garçon lui demandait, quelques secondes plus tard, pourquoi il fallait qu'il vise la "mention", Emmanuel Macron lui a répondu, un peu moins sèchement : "pour montrer de quoi tu es capable [...] Il faut savoir vers quel idéal on veut aller".