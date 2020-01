Macron "décapité" : Mélenchon défend l’humour de Garrido et l’esprit de 1789 des Français

Ce samedi, le compte "Gilets Jaunes Caen" a relayé une photo de la mobilisation normande en citant les chants repris ce jour-là par les manifestants. A savoir : "Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer…" Raquel Garrido l'a repris à son compte, assorti d'un commentaire : "En prévision de la grève du 21 janvier."

Invité de LCI ce dimanche soir, le leader des Insoumis a en tout cas tenu à lui apporter son soutien. "Raquel Garrido a reprodui des images où on voit des manifestants, en référence à la grève du 21 janvier. Pourquoi ? Car c'est le jour de la mort du roi Louis XVI", a fait valoir Jean-Luc Mélenchon. "Et il se trouve que Raquel Garrido, tout comme Alexis Corbière et quelques d'autres, fait tous les ans une rétrospective de la Révolution. (…) Ce qui me frappe, comme elle, c'est l'enracinement de la Révolution française de 1789 dans l'esprit du peuple français. Cette révolution a ouvert l'ère moderne, elle est présente dans notre peuple."

A noter par ailleurs que le compte Twitter "Gilets jaunes Caen" a été supprimé ce dimanche.