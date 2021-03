Un 1er avril politique

Quand on dit 1er avril, on pense à la journée des galéjades. Mais cette année, ce jour sera une date importante dans la vie politique française. En effet, ce jour-là, le Conseil politique va dire à Emmanuel Macron si compte tenu de la crise épidémique, il est possible ou pas d'organiser comme prévu les élections régionales en juin prochain. Pour rappel, celles-ci avaient déjà été reportées une fois. Si ce détail n'est pas la principale préoccupation des Français, il agite toutefois la sphère politique. LREM sait qu'elle va essuyer un revers. Du coup, les partis de l'opposition soupçonnent Emmanuel Macron de vouloir reporter ces élections de plus d'un an pour ne pas avoir à aborder la présidentielle avec un dossard déchiré par un mauvais résultat. De son côté en revanche, la droite tient à ces élections qui lui apparaissent comme l'occasion de se refaire une santé. Quel est le pronostic de cet avis ?