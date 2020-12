Un conifère venu du Morvan pour égayer la cour de l’Elysée

Nous sommes à plus de 12 mètres de haut et voici sans doute le sapin le plus célèbre de l'Hexagone, le sapin de Noël de l'Élysée. Il faut deux jours pour le mettre en lumière, et cette année, c'est rouge et blanc. Une couleur choisie par la présidence pour un sapin d'exception né dans les pentes du Morvan, dan l'une des nurseries pour sapins.