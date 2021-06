VIDÉO - Un journaliste de Quotidien porte plainte contre Francis Lalanne pour agression

"Je n'aime pas la manière dont vous présentez les choses", répond le chanteur, qui insiste pour que les journalistes cessent l'interview et coupent la caméra. "Enlevez ce qu'il y a dans la caméra !", crie-t-il plusieurs fois en suivant le journaliste Paul Bouffard, derrière la caméra. Celui-ci ne s'exécute pas et continue de filmer. On voit sur les images plusieurs personnes proches de Francis Lalanne lui intimant d'"arrêter" et de laisser les journalistes. Les images deviennent ensuite confuses.

Depuis, Paul Bouffard a porté plainte pour "violences avec arme". Il accuse Francis Lalanne d'avoir de lui avoir porté un "coup de poing violent au visage", et un autre coup sur la tête "avec mon casque d'écoute". L'avocate de la société Bangumi et de ses journalistes, Me Lorraine Gay, a adressé lundi un signalement au procureur de Paris Rémy Heitz, demandant "qu'une enquête soit très rapidement menée" sur ces accusations. Selon elle, "c'est par l'intervention de M. Paul Larrouturou et d'autres personnes présentes au rassemblement que M. Francis Lalanne était finalement contenu, et sous l'escorte de plusieurs personnes, que l'équipe de journalistes parvenait à quitter cette zone".

"Francis Lalanne conteste formellement avoir frappé quelque journaliste que ce soit. Il s'agit d'une mise en scène grossière à laquelle cette émission est coutumière", a répondu son avocat, Me Emmanuel Ludot.