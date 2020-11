Un vote Trump est-il possible en France ?

Même s'il perd, Donald Trump a obtenu plusieurs millions de voix de plus que lors de l'élection de 2016 face à Barack Obama. Un résultat qui a tout de même surpris. Il faut dire que ses électeurs n'ont pas répondu volontiers aux sondeurs. De leur côté, les commentateurs des grands journaux américains détestent Trump et ses mensonges et ont tendance à le dénigrer. Mais malgré ses stupidités, le président américain a répondu aux attentes d'un grand nombre de population, notamment sur l'emploi et sur le plan économique. Quel bilan peut-on tirer de sa présidence ? La même situation pourrait-elle se produire dans l'Hexagone ?



