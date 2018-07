VIDÉO - Une passion pour le foot "découverte récemment" : le petit tacle d'Edouard Philippe à Jean-Luc Mélenchon

C'est Edouard Philippe qui prend le micro pour lui répondre. "Vous avez essayé de nourrir un propos politique général à partir de ce succès. Vous nous dites que si cette équipe est championne du monde, en dépit de nos politiques, elle devrait permettre d'illustrer et vos idées et vos propositions. Mais ce qui a gagné dimanche c'est un système qui fait émerger l'excellence et qui l'assume. C'est un système qui repose sur un travail d'équipe et qui l'assume."





Et le Premier ministre de terminer avec une pique au clan de la France insoumise : "C'est un système qui repose sur une passion, une passion française pour le football. Certains la partagent depuis longtemps, d'autres l'ont découverte plus récemment, y compris dans vos rangs, monsieur le député." Un clin d’œil non dénué d'ironie à l'adresse d'un Jean-Luc Mélenchon, présent sur les bancs de l'Assemblée, assez méfiant sur la chose footballistique, jusqu'à son élection comme député dans la 4e circonscription de Marseille, ville de football s'il en est, et qui l'a vu suivre assidûment la fin de l'aventure européenne de l'OM, jusqu'au parcours de champions des Bleus, qu'il a abondamment commenté.