VIDÉO - Une piscine pour Macron au fort de Brégançon ? "Quelque chose d'assez anecdotique", estime Olivier Dussopt sur LCI

Bientôt une piscine à Brégançon ? C'est la question que se pose le couple présidentiel. Selon des informations de L'Express, Emmanuel Macron et son épouse ont demandé un devis pour faire installer une piscine dans cette résidence. Une idée qui fait polémique ce jeudi, obligeant Olivier Dussopt à monter au créneau.





"Cela est quelque chose d'assez anecdotique", a estimé sur LCI le Secrétaire d'État de l'Action et des Comptes publics, souhaitant qu'il n'y ait pas de "faux procès". Et Olivier Dussopt de rappeler que le fort de Brégançon, dont l'Elysée a repris l'usage en mai dernier, dispose d'un budget de 150.000 par an. "Si les Monuments de France donne leur accord, il y aura une piscine", a précisé le Secrétaire d'Etat.