VIDÉO - "La liberté est dans le hijab" : le Conseil de l'Europe retire sa campagne polémique

Une campagne qui vire au bad buzz. Lancée jeudi 28 octobre par le Conseil de l'Europe, via son programme pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations, un clip promotionnel célébrant la diversité et "la liberté dans le hijab" a déclenché une vive polémique en France, conduisant mardi 2 novembre l'organisation, vigie des droits de l'homme sur le continent, à la retirer. Elle mettait en scène des portraits de plusieurs jeunes femmes, voilées sur une seule moitié de l'image, avec un message en anglais "Beauty is in diversity as freedom is in hijab" ("La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab").

Passée relativement inaperçue dans un premier temps, la campagne cofinancée par l'Union européenne a fini par provoquer l'ire du gouvernement. La secrétaire d'État chargée de la Jeunesse Sarah El Haïry a indiqué sur LCI (voir vidéo en tête de l'article) que la France avait "fait part de sa désapprobation extrêmement vive, d'où le retrait de cette campagne dès (mardi)."