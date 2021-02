Universités : se méfier des idéologies

La fièvre ne retombe pas dans les universités gangrenées par l'islamo-gauchisme et la confiance ne règne pas. Et au-delà de l'université, c'est le rôle des intellectuels dans la société qui est pointé du doigt, explique Olivier Mazerolle. Dans le passé, ces derniers ont souvent trahi leurs missions en soumettant la liberté de pensée à leurs convictions politiques. Ils ont été beaucoup plus nombreux à promouvoir la chasse aux Juifs et un nationalisme vindicatif. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le balancier avait changé. Les intellos avaient imposé un catéchisme révolutionnaire. Aujourd'hui, l'université est-elle vraiment prisonnière de conviction politique ?