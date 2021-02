Vaccin : Emmanuel Macron veut "mobiliser tous les laboratoires"

Mardi soir, Emmanuel Macron était en réunion avec les leaders du secteur pharmaceutique français et européens. Des industriels, des laboratoires, des sous-traitants pharmaceutiques et des producteurs de vaccins étaient en visioconférence avec le chef de l'Etat. "Il faut vacciner plus et plus vite", voilà le message délivré en substance par Emmanuel Macron. Il souhaite donc une mobilisation de tous les acteurs à tous les étages. Par ailleurs, le Président a dit qu'il n'était pas opposé au vaccin russe Spoutnik V. Il a admis que l'homologation de celui-ci pouvait être envisagé au sein de l'Union européenne. Une position qui n'est pas passée inaperçue auprès de certains politiques à l'instar de Jean-Luc Mélenchon.