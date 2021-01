Vaccin : l'exécutif rejette les critiques

Lors de son interview dans la soirée du 3 janvier, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, a dénoncé les actes du gouvernement "d'amateurisme le plus total". Dans la situation du pays, chacun cherche un peu qui est le responsable. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a alors fait une tentative de justification très délicate: "on a un gouvernement qui ne fuit pas ses responsabilités, seulement, on ne juge pas une campagne de vaccination de six mois à six jours". Il faut savoir que pour gérer cette campagne, le pays dispose de quatre personnalités: Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran et Alain Fischer. Effectivement, si la campagne tend à accélérer, c'est parce que le président de la République a tapé du poing sur la table. Mais qu'en est-il de la confiance des Français au vaccin ?