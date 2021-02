Vaccin : nouvelle arme diplomatique

Même si le vaccin a pour objectif de mettre fin à la pandémie, il est aussi devenu une arme dans la bataille de la domination du monde. Durant le G7, les présidents des Etats puissants en ont beaucoup parlé samedi. "Si on ne fournit pas en masse et très vite des vaccins aux Africains, ils iront en acheter aux Chinois et aux Russes et nous serons décrédibilisé", a confirmé Emmanuel Macron. Selon notre éditorialiste, même si les Français ne seront probablement pas contents de cette décision, "cette distribution dans le monde entier est d'un intérêt vital pour les Occidentaux, en particulier pour la France quand il s'agit de l'Afrique". Quelles en sont les raisons ?