Vaccination : le gouvernement accélère

Trois principales modifications vont avoir lieu. La première concerne la vaccination des soignants de plus de 50 ans. Elle ne commence plus fin janvier, mais dès lundi prochain. La seconde touche la phase 2 de la campagne qui concerne toutes les personnes à risque. Selon nos informations, elle sera aussi avancée. Le dernier changement est l'accélération de la cadence de l'administration des doses. Des centres de vaccination vont donc être créés. C'est ce que réclamaient plusieurs élus locaux et des professionnels de santé. Une décision saluée ce soir même si certains veulent aller encore plus loin.