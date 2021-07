Vaccination, pass sanitaire, test PCR : ce qu’il faut retenir du discours d’Emmanuel Macron

Les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et cliniques, maison de retraite ainsi que tous ceux en contact avec les plus fragiles vont tous désormais devoir se faire vacciner. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour le faire et s'exposeront à des sanctions dans le cas contraire. Emmanuel Macron a également annoncé l'administration d'une troisième dose dès septembre pour les plus fragiles et ceux déjà vaccinés en début d'année.