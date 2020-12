Valéry Giscard d'Estaing, précurseur dans de nombreux domaines

Innover, surprendre et se montrer proche des gens, tel était l'objectif de Giscard président quand il s'invite à dîner chez des Français avec son épouse. Pour casser cette image de grand bourgeois, il n'hésite pas à ouvrir les portes de l'Elysée à des éboueurs pour un petit déjeuner de Noël. Il n'hésite pas non plus à exposer sa famille pour des moments d'intimité partagés avec le grand public, à l'Américaine, inspirée par un certain John Kennedy.