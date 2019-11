VIDEO - "Venez faire un FIFA chez moi !" : un enfant interpelle Emmanuel Macron à Amiens

Quand Emmanuel Macron répond à l'invitation d'un jeune pour l'affronter à FIFA. Cette scène cocasse a eu lieu après la visite pour le moins tendue que le chef de l'Etat rendait ce vendredi aux anciens salariés de Whirlpool. Parmi les badauds venus le rencontrer, la voix d'un enfant en doudoune bleue l'interpelle au beau milieu des caméras.

"Hé, venez faire un FIFA chez moi !", l'invite un jeune homme manifestement très adepte de jeux vidéo et du jeu de foot d'EA Sports. "Mais, je voudrais bien faire un FIFA avec toi", lui répond le chef de l'Etat, en s'approchant de son interlocuteur. "À mon avis je te bats en plus", poursuit-il instinctivement, du tac au tac. "Non, vous ne me battez pas monsieur, je suis trop fort. Je vous mets 20-0." lui rétorque-t-il.