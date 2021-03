Vers un renforcement des mesures sanitaires ? Les scénarios du gouvernement

Emmanuel Macron n'envisage un reconfinement généralisé et la fermeture des écoles qu'en toute dernière extrémité. Mais l'exécutif est sous la pression des soignants. Quelles sont les options envisagées ?

Il scrute, il consulte et se donne du temps pour évaluer les mesures déjà prises. Les chiffres de demain seront sans nul doute déterminant pour répondre à cette question : faut-il durcir, aller encore plus loin dans les restrictions ? Selon nos informations, un confinement général serait exclu. La territorialisation garde les faveurs de l'exécutif, mais le "freiner sans enfermer" pourrait être revue et corrigée avec un durcissement de l'attestation. Dans l'entourage du président, on répète : "si des mesures de freinage en plus sont nécessaires, elles seront prises".

Dix-neuf départements sont, pour le moment, concernés, mais d'autres pourraient bien basculer. Reprise des contaminations, services de réanimation saturés, les médecins ont lancé ce week-end leurs appels dans la presse, notamment ceux des hôpitaux de Paris. Certains réclament des mesures dures. Olivier Véran s'est entretenu avec eux hier soir. Selon un conseiller du gouvernement, "on ne peut pas être dans le tout sanitaire. Le politique décide. C'est un esprit de conjugaison". Pour le moment, rien n'est encore décidé, mais dans l'entourage du président, on explique : "pour le président, la ligne rouge reste ce tri des malades et là-dessus, il n'y a pas d'entêtement. Mais selon nos remontées, il y a encore de la marge, dans le privé notamment".

L'école est également au cœur de toutes les spéculations. Selon un conseil présidentiel, "la fermeture des écoles, c'est évidemment ce qu'on souhaite éviter. Mais on ne va pas s'entêter si le sujet devient manifeste et qu'il faut s'adapter". Sur la table en plus du nouveau protocole, avancer voire allonger les vacances de Pâques pour fusionner les trois zones. Dans les collèges comme dans les lycées actuellement, les demi-jauges pourraient être envisagées. Toutes ces questions seront tranchées lors du conseil de défense ce mercredi. Dans ce contexte, Emmanuel Macron prendra-t-il la parole ? Ce soir, rien n'est encore acté.