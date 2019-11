Violences à Chanteloup-les-Vignes : Christophe Castaner dénonce des actes "odieux et insupportables"

Accompagné de deux autres ministres, Christophe Castaner s'est rendu à Chanteloup-les-Vignes ce 5 novembre 2019, suite aux violences urbaines survenues dans la ville. Un chapiteau de cirque y a été incendié, en plus de tirs de mortier et de feux d'artifice qui ont visé des policiers. Deux personnes ont été interpellées, incarcérées et mises en examen. Sur place, le ministre de l'Intérieur a fustigé ceux qui ont cherché à "détruire des symboles de la vie et de la liberté", qualifiant ce qui s'est passé d'"odieux et insupportable".