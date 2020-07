Violences à Dijon : Jean Castex dénonce des "comportements inadmissibles" et prône "l'apaisement" face à des habitants

Près d'un mois jour pour jour après les violences à Dijon, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus ce vendredi dans la ville de Côte d'Or. Le chef du gouvernement s'est dit "scandalisé" par "des comportements inadmissibles" survenus à Dijon, où il a fait le déplacement "pour soutenir l'action et le combat contre toute forme de violence, toute forme de communautarisme qui porterait atteinte aux valeurs de la République".

"Dans cette société rongée par des tendances inadmissibles, vous êtes au cœur du pacte républicain et démocratique que plus que jamais l'État a bien l'intention de défendre avec la détermination qui s'applique aux causes les plus essentielles de notre démocratie", a souligné le chef du gouvernement dans une brève allocution après une visite à l'hôtel de police.

"Je suis venu vous dire le total engagement, la totale détermination du président de la République, du gouvernement de la République, à défendre celles et ceux qui sont agressés, au premier rang desquels les femmes et les hommes dont c'est la mission d'assurer la protection des autres et de la société", a-t-il ajouté.