Violences à Dijon : "Notre réponse sera extrêmement ferme", promet Laurent Nuñez

Des voitures qui brûlent, des armes, des gens qui hurlent et qui courent dans les rues. Depuis vendredi, la ville de Dijon en Côte-d'Or connaît une situation inédite. Une escalade de la violences entre Tchétchènes et communauté maghrébine qui s'est interrompue lundi soir après l'arrivée en nombre - et tardive selon certains - des forces de l'ordre dans la commune.

"Ces événements sont probablement liés à l'agression d'une jeune personne il y a quelques jours. On a eu des actes de représailles dirigés contre des habitants des Grésilles à Dijon. Une enquête judiciaire a été ouverte et il faut rester évidemment extrêmement prudent sur les causes de ces actions. Des investigations sont en cours et je serai, vous le comprendrez, prudent sur les motifs", a déclaré le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez, présent à Dijon ce mardi, avant de promettre peu après dans son allocution des réponses "fermes" contre les auteurs de ces actes.