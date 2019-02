VIDÉO - Violences contre les élus : les présidents de groupes font corps et entrent avec Richard Ferrand dans l'hémicycle

L'image est rare. Ce mardi, tous les présidents de groupes parlementaires ont fait leur entrée côte-à-côte dans l'hémicycle. Gilles Le Gendre (LaREM), Christian Jacob (LR), Patrick Mignola (Modem et apparentés), Jean-Christophe Lagarde (UDI, Agir et Indépendants), Valérie Rabault (socialistes et apparentés), Jean-Luc Mélenchon (LFI), André Chassaigne (GDR) et Philippe Vigier (LT) ont accompagné le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand dans son parcours jusqu'au perchoir.





Là, le successeur de François de Rugy a reçu la standing ovation de l'Assemblée nationale, avant de prononcer un court discours. "Pour témoigner symboliquement de notre unité, l’ensemble des présidents des groupes parlementaires m’a accompagné pour ouvrir notre séance. Réunis ce matin, (nous avons) condamné unanimement et avec la plus grande fermeté les actes de violence, d’intimidation et de dégradations commises à l’encontre des représentants de la nation. Ces actes inacceptables portent atteinte à la République et à la démocratie, tout comme les actes de racisme et d’antisémitisme, radicalement contraires aux valeurs de la République, que nous ne tolérerons jamais", a affirmé le président de l'Assemblée.