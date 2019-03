VIDÉO - Violences policières : échange houleux entre Christophe Castaner et Loïc Prud'homme, le député LFI "matraqué" samedi

La version des faits telle qu'elle a été rapportée au ministre de l'Intérieur, la voici : "Samedi dernier, à Bordeaux, comme cela se produit depuis de trop nombreuses semaines, à la fin de la manifestation, celle-ci a été émaillée de nombreux incidents : des dégradations, des bris de vitres, des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre ou des jets d’excréments. Et comme leur avait demandé le préfet de Gironde sous mon autorité que j’assume pleinement, les forces de l’ordre ont organisé la dispersion de la manifestation de la manière la plus rapide possible, afin d’éviter que les violences constatées au fil des semaines écoulées se reproduisent et notamment en interdisant la manifestation dans la rue où vous vous trouviez, monsieur le député, non pas ceint d’une écharpe bleu blanc rouge mais d’un gilet jaune."





Christophe Castaner détaille ensuite : "Par deux fois vous êtes revenu vers les forces de sécurité et vous avez eu l’occasion d’exhiber votre carte de député. D’ailleurs, celle-ci n’a pas été reconnue et vous devez vous en souvenir puisqu’un policier vous a répondu 'moi aussi je suis flic'. Et sur ces bases, il y a eu une confrontation physique que je regrette."





Et le ministre d'ajouter : "Nous devons toute la transparence à la représentation nationale et à nos concitoyens. Et très clairement il me semble que ce n’est pas la place d’un député d’être dans un lieu interdit pour une manifestation et que ce n’est pas l’attitude d’un député que de se retourner, de provoquer, de baisser le bouclier de protection des forces de l’ordre. Un échange avec nos hommes devrait nous permettre d’avancer dans la bonne direction."