Violences policières et racisme : Jean-Luc Mélenchon réclame un changement de comportement de la police

De Paris à Nantes, en passant par Lille, la mobilisation contre les violences policières et le racisme ne faiblit pas dans l'Hexagone. Jean-Luc Mélenchon était parmi les figures politiques présentes à ces rassemblements. Le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a notamment déclaré qu"il faut que la police change ses comportements et que la hiérarchie assume sa responsabilité ".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.