Violences policières : la majorité s’enflamme

Le site Loopsider a mis en ligne une nouvelle vidéo de la violente agression du producteur de musique samedi dernier à Paris. Cette fois-ci, elle a été filmée depuis la rue par un voisin de Michel Zecler. Sur la vidéo, on voit très bien un policier en civil lui asséner une salve de coups de poings au niveau de son visage. Emmanuel Macron a vu les images et a été très choqué. Il a jugé cette vidéo inadmissible. Plusieurs proches du président ont aussi exprimé leur indignation. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a mis en garde contre un usage de la force qui sape le lien de confiance et doit être sanctionné sans faiblesse. Le chef de file de LAREM, Christophe Castaner, a qualifié cette agression d'insoutenable. Il a demandé une tolérance zéro contre le racisme et cette violence. Au sein de la majorité, de plus en plus de députés s'interrogent sur le projet de loi de sécurité globale.